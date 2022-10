Zweite Champions-League-Niederlage für den THW Kiel

Kiels Eric Johansson (M) am Ball gegen Leipzigs Maciej Gebala (l) und Leipzigs Viggo Kristjansson. Christian Modla/dpa/Archivbild

Kielce (dpa) –

Der THW Kiel hat die zweite Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Beim polnischen Titelträger KS Kielce verloren die Norddeutschen am Donnerstag mit 37:40 (19:19). Bester Werfer der Kieler war der schwedische Rückraumspieler Eric Johansson mit neun Treffern. Für die Gastgeber waren Alex Dujshebaev und Szymon Sicko je siebenmal erfolgreich.

Die Partie hatte von Beginn an viel Tempo. Die Polen, die in der vergangenen Königsklassen-Saison das Endspiel erst im Siebenmeterwerfen gegen den FC Barcelona verloren hatten, legten ein bis zwei Treffer vor, doch die Norddeutschen ließen sich nicht abhängen und glichen immer wieder aus. In der 21. Minute zeigte Andreas Wolff im Tor von Kielce sein Können. Innerhalb von wenigen Sekunden parierte der deutsche Nationalkeeper gegen Johansson, Patrick Wiencek und Rune Dahmke.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo unvermindert hoch. Nun waren es allerdings die «Zebras», die sich durch den Einsatz des siebten Feldspielers einen kleinen Vorteil erspielten. Zwei Minuten vor dem Abpfiff parierte Andreas Wolff einen Strafwurf von Magnus Landin. Im Gegenzug sorgte Alex Dujshebaev für die Entscheidung. Die Kieler warten nun seit mehr als zehn Jahren auf einen Pflichtspielsieg gegen die Polen.