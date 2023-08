Zweimal an einem Tag nach Raub erwischt: Haftbefehl

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei hat einen 17-Jährigen gleich zweimal an einem Tag als Tatverdächtigen nach einem Raub festgenommen. Der Jugendliche soll zunächst am frühen Montagmorgen zusammen mit einem Komplizen einem 23-Jährigen eine Bauchtasche mit Bargeld geraubt haben. Die beiden Täter hätten bei dem Überfall auf dem Rathausmarkt Tierabwehrspray eingesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wenig später konnten Polizisten die beiden Jugendlichen stellen. Die Beamten übergaben sie an die Erziehungsberechtigten.

Am Vormittag soll der Jugendliche einen zweiten Raub begangen haben. Den Angaben zufolge entriss er einem 83-Jährigen, der an einem Automaten im Stadtteil Eidelstedt gerade Geld abgehoben hatte, das Portemonnaie. Bei der Tat sei der Senior gestürzt und habe sich leicht verletzt, hieß es. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei den 17-Jährigen erneut festnehmen. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen den Deutschen.