Zwei Wohnmobileinbrüche in der Nacht an der A7

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Auf zwei Rastplätzen an der A7 im Kreis Pinneberg und Kreis Segeberg ist in zwei Wohnwagen eingebrochen worden. In der Nacht auf Donnerstag brachen Täter auf dem Rastplatz «Brokenlande» in ein Wohnmobil ein, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter erbeuteten in der Nacht Schmuck und Bargeld, während die Eigentümer im hinteren Teil des Wohnmobils schliefen. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

Ein weiterer Einbruch geschah auf dem Rastplatz «Holmmoor-Ost». Dort versuchten die Täter in ein Wohnmobil einzudringen, wurden jedoch von der Alarmanlage abgeschreckt. Die Täter gelangten nicht in das Wohnmobil, verursachten aber einen Schaden von 1000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.