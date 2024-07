Zwei Wohnmobile in einer Nacht in Kisdorf gestohlen

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Kisdorf (Kreis Segeberg) zwei Wohnmobile gestohlen. Die Wohnmobile standen auf unterschiedlichen Grundstücken und wurden in der Nacht auf Mittwoch geklaut, so die Polizei. Der Schaden liege bei dem ersten Wohnmobil bei über 100.000 Euro, auch aufgrund von Gegenständen, die sich im Auto befanden, wie ein Trike mit Versicherungs-Kennzeichen. Hier hätten die Täter mehrfach manövrieren müssen, um das Wohnmobil vom Grundstück zu fahren. Den Wert des zweiten Wohnmobils schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. In beiden Fälle laufen die Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise.