Zwei Weltkriegsbomben in Schwentinental entschärft

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Schwentinental (dpa/lno) – Der Kampfmittelräumdienst hat in Schwentinental bei Kiel am Donnerstag zwei amerikanische Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Arbeiten hätten am Nachmittag rund 70 Minuten gedauert, teilte die Polizei mit. Die Straßensperren wurden aufgehoben, so dass die Anwohner in der näheren Umgebung in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die 500-Kilo-Bomben waren im Ortsteil Klausdorf bei Sondierungsmaßnahmen identifiziert worden. Die Bomben lagen auf einer nicht bebauten Koppel. Für die Entschärfung wurde das Gebiet in einem Radius von 1000 Metern evakuiert. Betroffen waren rund 2400 Menschen.

Mitteilung der Polizei