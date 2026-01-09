Zwei Vollsperrungen auf der A23 in Richtung Norden

Heide (dpa/lno) –

Die A23 in Richtung Norden im Kreis Dithmarschen ist an zwei Stellen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagnachmittag zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn in der Nähe von Heide, welche zu den Vollsperrungen geführt haben. Zwischen den Anschlussstellen Schafstedt und Albersdorf soll ein Lkw quer stehen, während sich zwischen den Anschlussstellen Heide Süd und Heide West ein Auto überschlagen haben soll.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an beiden Unfällen dauern laut einer Sprecherin der Polizei noch an. Bisher ist nicht bekannt, ob sich die Insassen des überschlagenen Autos verletzt haben. Es sei aber niemand Weiteres am Unfall beteiligt gewesen und das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen.