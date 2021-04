Zwei verletzte Senioren nach Brand in Wohnheim

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Brand in einem Wohnheim in Hamburg-Bramfeld sind zwei Senioren leicht verletzt worden. Etwa 16 Menschen mussten aus dem Gebäude gebracht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand sei am Samstagmittag aus noch ungeklärter Ursache in der Küche entstanden. Die rund 40 Einsatzkräfte löschten das Feuer zügig. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen zur Brandursache habe die Polizei übernommen.

