Zwei Verletzte nach Unfall mit Lastwagen auf A7

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen auf der Autobahn 7 in Hamburg sind der Autofahrer und sein Beifahrer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kamen beide Autoinsassen nach dem Vorfall am späten Sonntagabend in ein Krankenhaus. Demnach soll sich das Auto bei dem Unfall gedreht haben und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen sein. Wie genau es zu dem Unfall in der Nähe des Stadtteils Eidelstedt kam, sei bislang unklar.

Den Angaben zufolge kam es zu einer Teilsperrung der Straße, die inzwischen wieder aufgehoben wurde.