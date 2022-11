Zwei Verletzte nach Unfall auf der Autobahn 1

Barnitz (dpa/lno) –

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der A1 bei Barnitz (Kreis Stormarn) leicht verletzt worden. Ein Mann und eine Frau waren am Samstag mit ihrem Wagen mit Hamburger Kennzeichen kurz nach 7.30 Uhr aus unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Das Auto fuhr in Höhe eines Parkplatzes über eine beginnende Leitplanke, riss eine Notrufsäule um und kam erst nach 200 Metern zum Stehen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.