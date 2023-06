Zwei Verletzte nach Küchenbrand: Ein Mensch in Lebensgefahr

Wettrup (dpa/lni) –

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Wettrup (Landkreis Emsland) verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Beide wurden am Freitagmorgen in Krankenhäuser gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in der Küche des Hauses ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten es dann rasch gelöscht. Aufgrund von Ruß und Rauchgasen bleibe die Wohnung vorerst dennoch unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Sachschaden auf rund 15.000 bis 20.000 Euro. Zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.