Bremervörde (dpa/lni) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Bremervörde (Kreis Rotenburg) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Eine 37-Jährige erlitt am frühen Freitagmorgen eine Rauchgasvergiftung und ein 64-Jähriger zog sich Brandwunden zu, wie die Polizei mitteilte. Beide konnten sich selbst in Sicherheit bringen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Warum das Feuer im Dachstuhl und im Obergeschoß des Hauses ausbrach, war zunächst unklar.