Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall in Wallenhorst

Wallenhorst (dpa/lni) –

Bei einem Abbiegeunfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 86-Jähriger missachtete am Montagmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Lkw, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Sowohl der 86-Jährige als auch seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto des 86 Jahre alten Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.