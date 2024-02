Zwei verletzte Jugendliche bei Explosion nahe Kieswerk

Sassenburg (dpa/lni) –

Bei einer Sprengstoffexplosion nahe eines Kieswerks in Sassenburg im Landkreis Gifhorn haben zwei Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren schwere Verletzungen erlitten. Am Sonntagnachmittag hätten die beiden Jungen zusammen mit einem weiteren 14-Jährigen im Ortsteil Dannenbüttel Schwarzpulver aus mehreren Feuerwerkskörpern in ein Kunststoffgefäß gefüllt, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Kieswerk wollten sie dieses Gefäß zünden. Dabei wurden die beiden Jungen an der Hand und im Gesicht verletzt. Der zweite 14-Jährige blieb unverletzt und rief nach der Explosion den Rettungsdienst.

Die verletzten Jungen waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein. Sie kamen per Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungswagen ins Krankenhaus. Der unverletzte Junge wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.