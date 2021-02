Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Zimmerbrand in Bremen sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden Verletzten konnten das Haus selbstständig verlassen und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

