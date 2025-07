Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bremen-Hohentor

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Bremer Stadtteil Hohentor sind am frühen Morgen zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Das Feuer brach gegen 4.50 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Reihenhauses in der Weizenkampstraße aus. Die Ursache ist noch unklar.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung komplett in Brand, Flammen schlugen aus Fenstern auf der Vorder- und Rückseite. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich verletzt ins Freie retten. Eine Frau wurde über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet, zwei weitere Menschen wurden über den Treppenraum in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Das Gebäude ist nach Polizeiangaben vorerst unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.