Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad und Roller

Nordenham (dpa/lni) –

Beim Zusammenprall eines Rollers mit einem Quad in Nordenham im Landkreis Wesermarsch sind zwei Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Ein 15-jähriger Rollerfahrer sei den ersten Erkenntnissen nach von einem Grundstück auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er einen dort fahrenden 55-Jährigen auf seinem Quad übersehen. Es kam zum Zusammenprall, bei dem das Quad auf die Seite kippte. Dessen Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Samstagvormittag leicht verletzt und kam auch in ein Krankenhaus.