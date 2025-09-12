Zwei Verletzte bei Unfall in Lohbrügge – Straße zur A1 dicht

Eine junge Frau ist mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort erst gegen ein Taxi gestoßen und dann gegen einen Kleintransporter geschleudert worden. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Verletzte und ein langer Stau im morgendlichen Berufsverkehr – das ist die Bilanz eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen in Hamburg-Lohbrügge. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der B5 in Richtung Innenstadt unterwegs und geriet plötzlich in den Gegenverkehr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dort kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Taxi und wurde anschließend in einen Kleintransporter geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt.

Der Unfall hatte am Morgen große Auswirkungen auf den Verkehr. Die B5 ist eine wichtige Zubringerstraße zur Autobahn 1 und in die Innenstadt. Weil über alle vier Spuren der Straße Trümmerteile verteilt waren, musste die Straße dort voll gesperrt werden. Zunächst für die Unfallaufnahme und später für das Aufräumen der Trümmerteile, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der Polizei in Hamburg sagte.

Am Morgen gab es aufgrund des Unfalls lange Staus. Am späteren Vormittag hatte sich die Verkehrslage wieder spürbar entspannt.