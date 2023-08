Zwei Verletzte bei Unfall auf A28

Bad Zwischenahn (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der A28 bei Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland sind zwei Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Ein 20-Jähriger habe in der Nacht auf den Montag den ersten Erkenntnissen nach auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte nach rechts in die Leitplanke und schleuderte dann zurück auf die Straße. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Ein 54-jähriger, der das nach dem Unfall unbeleuchtete Fahrzeug übersah, prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Unfallwagen und wurde dadurch schwer verletzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Aufräumarbeiten wurde die A28 in Richtung Bremen in dem Bereich für rund vier Stunden gesperrt.