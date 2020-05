Zwei Verletzte bei Unfall auf A 28

Ein Warndreieck steht an einer Unfallstelle. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Westerstede (dpa/lni) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 nahe Westerstede im Landkreis Ammerland sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Abschleppwagen habe am Donnerstagabend auf dem Standstreifen in Richtung Leer gestanden, um ein liegengebliebenes Auto abzuschleppen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer habe den Standstreifen mit einer Taschenlampe abgeleuchtet. Das habe eine 33 Jahre alte Autofahrerin für einen Notfall gehalten und ihren Wagen auf der Überholspur fast auf Schrittgeschwindigkeit abgebremst. Ein folgender Lastwagenfahrer habe das zu spät gemerkt und sei auf das Auto aufgefahren. Die 33-Jährige und ihr 43 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

