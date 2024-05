Zwei Verletzte bei Streit in Geesthacht

Geesthacht (dpa/lno) –

Bei einem Streit sind in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg zwei Männer schwer verletzt worden. Dabei soll ein messerähnlicher Gegenstand benutzt worden sein. Die Täter seien geflüchtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die beiden Verletzten im Alter von 26 und 37 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Der Streit hatte sich den Angaben zufolge am späten Freitagabend nach einem zufälligen Aufeinandertreffen mehrerer Männer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) entwickelt. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Da die Polizei erst einige Zeit nach der Tat benachrichtigt worden sei, habe die Fahndung nach den Tätern keinen Erfolg gehabt. Einer wurde beschrieben als mittelgroß und dunkel gekleidet mit dunkler Mütze. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.