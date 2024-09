Zwei Verletzte bei Messerangriff – Familientrio festgenommen

Kiel/Laboe (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff in Kiel-Gaarden am vergangenen Freitag ist ein Familientrio vorläufig festgenommen worden. Ein 55-Jähriger und seine 27 und 16 Jahre alten Söhne sollen zwei Männer gegen 16.30 Uhr auf der Straße mit einem Messer attackiert und dabei verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Gegen die drei Tatverdächtigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Einer der Angegriffenen erlitt bei der Auseinandersetzung lebensbedrohliche Verletzungen. Der 18-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr und wie sein 26-jähriger Begleiter derzeit im Krankenhaus. Die fünf Männer sollen sich untereinander gekannt haben, wie die Polizei erklärte. Es sei daher möglich, dass private Gründe die Tat ausgelöst hätten.

Spezialkräfte der Polizei nahmen die drei Tatverdächtigen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Laboe (Landkreis Plön) fest. Der 55-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Seine Söhne kamen nach der Vorführung vor den Haftrichter am Sonntag unter Auflagen wieder auf freien Fuß.