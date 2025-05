Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven sind zwei Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Abend in einer Wohnung im Stadtteil Fedderwardergroden aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein aufmerksamer Nachbar eine Person ins Freie gebracht, hieß es weiter. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.