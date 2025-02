Zwei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Geeste (dpa/lni) –

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Geeste im Landkreis Emsland sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der schwer verletzte Mann sei in Behandlung, leicht verletzt worden sei ein Feuerwehrmann, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zum Alter der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Der Brand sei in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein offenes Feuer gebe es inzwischen nicht mehr, nur einzelne Glutnester, so die Polizei weiter.