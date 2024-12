Zwei Verletzte bei Feuer in Autowerkstatt

Stockelsdorf (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sind zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Der Brand am Mittwochabend richtete erheblichen Schaden an, wie die Polizei mitteilte. Brandherd war ersten Ermittlungen zufolge ein Lieferwagen. Mitarbeiter hätten ihn zum Warmlaufen gestartet. Anschließend brach das Feuer aus.

Bei Löschversuchen verletzten sich die beiden Mitarbeiter. Andere Angestellte der Werkstatt zogen den Wagen mit einem Teleskoplader aus der Halle. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Als Ursache für das Feuer sei ein technischer Defekt möglich, hieß es.