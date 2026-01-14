Zwei Verletzte bei Feuer im Mehrfamilienhaus in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Lurup sind zwei Bewohner verletzt worden. Ein Mann und eine Frau atmeten aufziehenden Qualm ein und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Durch Rauch und Löschwasser seien mehrere Wohnungen zeitweise nicht mehr bewohnbar. Für sieben Bewohner organisierten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch eine Notunterkunft, weitere konnten bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Wie viele Personen insgesamt ihre Wohnungen verlassen mussten, ist bislang noch unklar.

Betroffene können sich im Linienbus aufwärmen

Die Einsatzkräfte forderten einen Feuerwehrsprecher zufolge einen Linienbus an, in dem sich die Anwohner vorübergehend aufwärmen konnten. Insgesamt seien 21 Menschen rettungsdienstlich gesichtet worden. Zwei davon wurden als verletzt eingestuft, die übrigen 19 Personen seien unverletzt.

Das Feuer brach den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht aus. Knapp eine Stunde später war der Brand gelöscht. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.