Zwei Verletzte bei Explosion im Wochenendhaus

Böhme (dpa/lni) – Bei einer Explosion in einem Bungalow in der Gemeinde Böhme ist ein Paar verletzt worden. Durch die Verpuffung an der Gaskochanlage wurde ein 63-jähriger Bewohner schwer, und seine 67-jährige Lebenspartnerin leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide konnten sich am Sonntag selbst aus dem Wochenendhaus auf einem Campingplatz in Kirchwahlingen retten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Flammen griffen auf ein weiteres Wochenendhaus und einen mit Holz verkleideten Wohnwagen über. Auch ein Auto wurde beschädigt, so dass die Polizei mit einem Gesamtschaden und etwa 50 000 Euro rechnet.

