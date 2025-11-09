Zwei Verletzte bei Brand in Restaurant auf Reeperbahn

Hamburg (dpa) –

Bei einem Brand in einem Restaurant auf der Hamburger Reeperbahn sind zwei Menschen verletzt worden. Mutmaßlich habe es eine Verpuffung gegeben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt. Es sei eine Glasscheibe zu Bruch gegangen, dadurch sei ein Mensch an der Hand verletzt worden. Zu den Verletzungen des zweiten Betroffenen gab es zunächst keine Informationen. Beide kamen in ein Krankenhaus, wie es hieß. Weitere Details etwa zum Alter und Geschlecht der Verletzten gab es vorerst nicht.