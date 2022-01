Zwei Verletzte bei Brand in Obdachlosenunterkunft

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Geesthacht (dpa/lno) – Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Männer leicht verletzt worden. Die zwei Bewohner im Alter von 36 und 49 Jahren wurden am Sonntag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte demnach ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

