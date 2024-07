Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus in Brunstorf

Brunstorf (dpa/lno) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die 25 und 29 Jahre alten Bewohner einer Einliegerwohnung hätten sich am Mittwoch selbst aus dem brennenden Gebäude retten können, teilte die Polizei mit. Die Katze des Paares sei ebenfalls gerettet und in eine Tierklinik gebracht worden.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Dachgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Schadenshöhe wird den Angaben zufolge auf 190.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über das Feuer berichtet.