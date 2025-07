Zwei Verletzte bei Brand in Bremer Reihenhaus

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen wurde von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet.

Das Reihenhaus im Bremer Stadtteil Neustadt brannte nach Angaben der Feuerwehr aus und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden.