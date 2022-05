Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall: Autos mit Totalschaden

Bockenem (dpa/ln) –

Bei einem Abbiegeunfall bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Totalschaden, der insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug auf den Autobahnzubringer in Richtung Bockenem abbiegen und stieß dabei mit dem Wagen einer 35-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos kamen auf der Fahrbahn und dem Grünstreifen zum Stehen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach einer knappen Stunde war die Unfallstelle geräumt.