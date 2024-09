Zwei Verletzte auf Reeperbahn

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Reeperbahn in Hamburg sind am frühen Morgen zwei verletzte Menschen gefunden worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge gegen 5.15 Uhr alarmiert worden. Der Hintergrund ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann eine Stichverletzung am Oberschenkel. Ein etwa 25 Jahre alter Mann hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Zuvor hatten Medien berichtet.