Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in einer Stunde

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Ratzeburg (dpa/lno) – In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg haben kurz hintereinander zwei alkoholisierte Autofahrer Unfälle gebaut, bei denen Sachschaden entstanden ist. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens habe am Mittwoch mit seinem Fahrzeug die Front eines geparkten Autos beschädigt und sei davongefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei jedoch kurz darauf von Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht worden. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen vorläufigen Wert von mehr als 2,1 Promille. Rund eine Stunde später verlor ein 40 Jahre alter Mann in Geesthacht die Gewalt über seinen Wagen und fuhr in einen Knick. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille.

Pressemitteilung der Polizei