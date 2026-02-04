Zwei Towers-Heimspiele verlegt

Hamburg (dpa) –

Die Heimspiele der Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga gegen Science City Jena und Rasta Vechta sind verlegt worden. Die Partie gegen Jena wurde auf den 10. März (18.30 Uhr) vorgezogen. Ursprünglich war das Spiel gegen die Thüringer, die aktuell zwei Siege mehr auf dem Konto haben als die Hamburger, für den 15. April vorgesehen.

Für das Spiel gegen Vechta, derzeit direkter Tabellennachbar der Hanseaten, am 19. April wurde lediglich die Tipoff-Zeit angepasst. Spielbeginn ist nun um 18.00 Uhr, teilte der Club mit.