Zwei Tote nach Verkehrsunfall bei Wedel

Wedel (dpa/lno) –

Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Ortsausgang von Wedel westlich von Hamburg ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war eines der beteiligten Fahrzeuge am frühen Nachmittag aus ungeklärter Ursache von der Straße L 105 abgekommen und dann frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

Zum Alter der beiden Fahrzeuginsassinnen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Insgesamt seien fünf Personen in den Unfall verwickelt gewesen. Die Straßensperrung hielt bis in den frühen Abend an.