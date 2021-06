Zwei Tote in Espelkamp: Mutmaßlicher Schütze festgenommen

In Espelkamp sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Espelkamp (dpa) – Nach tödlichen Schüssen mit zwei Opfern in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Festnahme erfolgte im niedersächsischen Diepenau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Festnahme des 52-Jährigen sei ohne Komplikationen verlaufen. Der Mann stammt nach Angaben der Ermittler aus Diepenau, das rund 13 Kilometer von Espelkamp entfernt ist. Die Polizei hatte am Nachmittag zahlreiche Kräfte in Diepenau zusammen gezogen. Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

Bei den Opfern in Espelkamp handelt es sich laut Polizei um einen 48-jährigen Mann und eine Frau, zu der zunächst keine weiteren Details genannt wurden.

Laut einer ersten Mitteilung war die Polizei um 11.16 Uhr über Schüsse informiert worden. Man fand den getöteten 48-Jährigen und die schwer verletzte Frau, die trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort starb. Ein Opfer wurde in einem Haus entdeckt, das zweite in einer nahen Seitengasse.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei «Bestandteil der andauernden Ermittlungen.» Diese wurden von einer Mordkommission mit Namen «Bischof» bei der Polizei Bielefeld übernommen.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-33101/10