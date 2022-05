Zwei Tote in abgelegenem Haus in Region Hannover entdeckt

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei gehe von einer Gewalttat aus, sagte ein Sprecher am Abend. Die Frau und der Mann im mittleren Alter wurden seinen Angaben zufolge am Montagnachmittag in dem Haus im Ortsteil Hagen entdeckt. Die Spuren am Fundort sprächen dafür, dass die Beiden gewaltsam zu Tode gekommen seien. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.