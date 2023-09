Zwei Tote bei Zusammenstoß von Auto und Roller

Uplengen (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Motorroller sind bei Uplengen in Ostfriesland eine 75 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die beiden waren am Mittwochmorgen mit ihrem Motorroller auf einer Landstraße im Landkreis Leer unterwegs, als es zu der Kollision kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte eine 43-Jährige, die mit ihrem Auto dem Roller entgegen kam, den Roller übersehen, als sie mit ihrem Wagen nach links auf eine Hauszufahrt abbiegen wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 78 Jahre alte Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb. Seine 75 Jahre alte Mitfahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später ebenfalls starb. Die Autofahrerin und ihre 21 Jahre alter Beifahrer erlitten einen Schock.

Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei sperrte die Landstraße zusammen mit der Straßenmeisterei für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge.