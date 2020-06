Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Itzehoe (dpa/lno) – Zwei Menschen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 23 (Hamburg-Heide) ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Itzehoe-Nord fünf Fahrzeuge beteiligt. Die A23 wurde in Fahrtrichtung Süden für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten am Nachmittag voll gesperrt. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.