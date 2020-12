Zwei Tote bei Unfall auf der B206

Die Leuchtschrift «Unfall» ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bark (dpa/lno) – Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 206 sind am Montag zwischen Bad Segeberg und Bad Bramstedt zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei starben die mitfahrende Mutter eines Einjährigen, der ebenfalls in dem Unglücksauto saß, und der 16-jährige Sohn der Fahrerin, die den Unfall überlebte. Den Angaben zufolge hatte die 39-Jährige mit ihrem Wagen am Mittag in Richtung Bad Segeberg zwischen der Abzweigung Hartenholm und Bockhorn zum Überholen eines Lastwagens angesetzt. Nach dem Wiedereinscheren sei der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Die 25 Jahre alte Beifahrerin und der 16-Jährige starben noch am Unfallort. Die Fahrerin und der einjährige Junge kamen mit vermutlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr hatte die eingeklemmten Insassen mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack herausholen müssen.

