Zwei Tote bei Brandstiftung: Plädoyers und Urteil erwartet

Die Sonne scheint auf den Eingangsbereich am Landgericht Kiel. Foto: Frank Molter/dpa/Archiv

Kiel/Neumünster (dpa/lno) – Rund acht Monate nach dem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses mit zwei Toten in Neumünster will das Kieler Landgericht das Urteil gegen einen 32-Jährigen verkünden. Zuvor werden noch Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren.

Dem 32-jährigen Beschuldigten werden zweifacher Mord, mehrfacher Mordversuch sowie schwere Brandstiftung vorgeworfen. Er gilt als psychisch krank und zur Tatzeit als nicht schuldfähig. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es um dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.

Bei dem Feuer kamen Anfang März zwei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schloss der 32-Jährige nach einem Streit einen 42-Jährigen in dessen Zimmer ein und setzte die Tür in Brand. Im Nu stand das gesamte Dachgeschoss in Flammen. Der 42-Jährige starb, als er sich mit einem Sprung aus einem Fenster retten wollte. Ein weiterer Mann verbrannte in seinem Zimmer. Das Haus wurde unbewohnbar und wurde inzwischen abgerissen.