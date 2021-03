Der Schriftzug «Feuerwehr» ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bötersen (dpa/lni) – Bei einem Brand in Bötersen (Landkreis Rotenburg) sind zwei Menschen gestorben. Das Feuer sei in der Nacht auf den Mittwoch im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen und habe sich dann immer weiter auf das Gebäude ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher. Für zwei Bewohner kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Brandort. Die Feuerwehr löschte noch bis in die frühen Morgenstunden die letzten Brandnester.

