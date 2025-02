Bei einem Brand in der Nacht zu Freitag in einem Einfamilienhaus in Burgwedel sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Uncredited/dpa

Burgwedel (dpa/lni) –

Bei einem Brand in der Nacht sind zwei Frauen in einem Einfamilienhaus in Burgwedel in der Region Hannover ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr alarmiert und löschte das Feuer. Trotz Reanimationsversuchen starben die 77-Jährige und die 49-Jährige. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch Teil der Ermittlungen.