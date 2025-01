Zwei Tore, zwei Jahre Pech: Nmechas «Leidenszeit ist vorbei»

Wolfsburg (dpa) –

Niemand freute sich beim VfL Wolfsburg mehr über den 5:1 (1:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach als Lukas Nmecha. Vor mehr als zwei Jahren hatte der frühere Nationalstürmer wegen einer schweren Knieverletzung die Fußball-WM in Katar verpasst. Nach drei kurzen Comebacks und drei schweren Rückschlägen meldete sich der 26-Jährige erst am Dienstagabend mit zwei Toren so richtig in der Bundesliga zurück.

Keine Viertelstunde nach seiner Einwechselung traf Nmecha gegen Gladbach zum 4:0 (84. Minute) und 5:0 (87. Minute). «Meine Familie, meine Physios, die Ärzte: Es gibt so viele Leute, die mir geholfen habe. Ich kann gar nicht mehr an die ganzen Namen herankommen», sagte der ältere Bruder des Dortmunder Nationalspielers Felix Nmecha. «Ich fühle mich gut. Ich bin fit. Die Leidenszeit ist vorbei. Jetzt kann ich angreifen!»

Fast 600 Tage Fehlzeit

Dreimal hatte er sich am Knie verletzt, einmal am Oberschenkel: Seit jenem verhängnisvollen Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 8. November 2022 fehlte Nmecha dem VfL fast 600 Tage. Nur vier Kurzeinsätze in der vergangenen Saison, sieben Einwechslungen seit seinem Comeback am 2. November 2024 gegen den FC Augsburg: Das sind die jüngsten Arbeitsnachweise des siebenmaligen Nationalspielers.

Sein Vertrag in Wolfsburg läuft in fünfeinhalb Monaten aus. Viel Zeit, sich für einen neuen zu empfehlen, hat er nicht. Aber das Spiel gegen Gladbach war ein wichtiger Schritt. «Er ist wieder zurück. Dass er eine Qualität hat, die dir hilft, ist keine Frage. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn habe», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl.