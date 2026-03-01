Zwei Tore in vier Minuten: Münster siegt in Braunschweig

Braunschweig (dpa) –

Preußen Münster hat das Abstiegskampf-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Nach neun Spielen ohne Erfolg siegte der bisherige Tabellen-16. mit 2:1 (0:0) bei Eintracht Braunschweig und verdrängte dadurch die Niedersachsen auf den Relegationsplatz.

Innerhalb von vier Minuten drehten die Gäste das Spiel durch Tore von Jorrit Hendrix (71.) und Oliver Batista Meier (75.). Das 1:0 für Braunschweig hatte zuvor ausgerechnet der gebürtige Münsteraner und langjährige Preußen-Spieler Lukas Frenkert (56.) geköpft. Auf der anderen Seite sah Münsters ehemaliger Braunschweiger Paul Jaeckel in der 88. Minute Gelb-Rot.

Tor für Münster aberkannt

Vor 21.358 Zuschauern hatte die Eintracht schon in der ersten Halbzeit viel Glück. Nach einem schweren Patzer von Torwart Elhan Kastrati und Linksverteidiger Leon Bell Bell kam Batista Meier an den Ball und schob ihn zum vermeintlichen 0:1 ins leere Tor (43.). Der Videobeweis ergab jedoch, dass Münsters Stürmer den Ball zuvor mit dem Arm mitgenommen hatte.

Abgesehen von dieser Szene und den beiden Toren hatten die Braunschweiger durch Erencan Yardimci (24.) und Patrick Nkoa (45.+3) die besten Chancen des Spiels. Doch offensiv war die Eintracht zu harmlos. Von acht Rückrunden-Spielen hat das Team von Heiner Backhaus nur eines gewonnen.