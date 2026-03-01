Zwei Tore in vier Minuten: Braunschweig verliert Kellerduell

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat das wichtige Abstiegskampf-Duell der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Der neue Tabellen-16. unterlag dem bisherigen Tabellen-16. Preußen Münster mit 1:2 (0:0). Die Gäste hatten zuvor neun Spiele in Serie nicht gewonnen.

Innerhalb von vier Minuten drehte Münster das Spiel durch Tore von Jorrit Hendrix (71.) und Oliver Batista Meier (75.). Das 1:0 für Braunschweig hatte zuvor ausgerechnet der gebürtige Münsteraner und langjährige Preußen-Spieler Lukas Frenkert (56.) geköpft. Auf der anderen Seite sah Münsters ehemaliger Braunschweiger Paul Jaeckel in der 88. Minute Gelb-Rot.

«Ich habe gefühlt schon wieder vergessen, dass ich heute ein Tor geschossen habe», sagte Frenkert bei Sky frustriert. «Wir sind heute alle bedient. Meines Erachtens ist das eine der bittersten Niederlagen, die wir in dieser Saison kassiert haben. Wir haben noch zehn Spiele vor uns. Es sind noch 30 Punkte zu holen. Aber wir müssen wieder anfangen, zu punkten. Hinten heraus wird der Druck immer größer.»

Tor für Münster aberkannt

Vor 21.358 Zuschauern hatte die Eintracht schon in der ersten Halbzeit viel Glück. Nach einem schweren Patzer von Torwart Elhan Kastrati und Linksverteidiger Leon Bell Bell kam Batista Meier an den Ball und schob ihn zum vermeintlichen 0:1 ins leere Tor (43.). Der Videobeweis ergab jedoch, dass Münsters Stürmer den Ball zuvor mit dem Arm mitgenommen hatte.

Abgesehen von dieser Szene und den beiden Toren hatten die Braunschweiger durch Erencan Yardimci (24.) und Patrick Nkoa (45.+3) die besten Chancen des Spiels. Doch offensiv war die Eintracht zu harmlos. Von acht Rückrunden-Spielen hat das Team von Heiner Backhaus nur eines gewonnen.