Zwei Tore in der Nachspielzeit: 96 verpasst Sieg in Münster

Münster (dpa) –

Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit hat Hannover 96 den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen verspielten bei Preußen Münster in der packenden Schlussphase eine 2:0-Führung und mussten sich letztlich mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Es wäre der dritte Sieg in Serie für 96 gewesen. Zumindest auf den Relegationsrang schoben sich die Hannoveraner vorübergehend aber vor.

Torjäger Benjamin Källman in der 41. Minute und der eingewechselte Daisuke Yokota (73.) trafen vor 10.642 Zuschauern für die Gäste. Münster, das weiter im Tabellenmittelfeld liegt, schlug spät zurück. Oliver Batista Meier traf per Foulelfmeter (90.+1), Zidan Sertdemir dann sogar noch zum Ausgleich (90.+6).

Neuntes Saisontor für Källman

Kurz vor dem Ende einer äußerst zähen ersten Halbzeit nutzten die Hannoveraner die erste richtige Chance des Spiels zur Führung. Münsters Verteidiger Paul Jaeckel und Mikkel Kirkesov gingen beide nicht richtig zum Ball, Källman steuerte allein auf das Tor zu und verwandelte sicher. Es war bereits der neunte Saisontreffer des Finnen.

Auch im zweiten Durchgang war es eine recht ausgeglichene Partie. Eine gute Viertelstunde vor Schluss traf Yokota aus kurzer Distanz zum 2:0 für die Niedersachsen. Batista Meier nach einem Foul von Ime Okon verkürzte für Münster, ehe Joker Sertdemir in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Flachschuss noch zum 2:2 traf.