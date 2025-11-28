Zwei Ställe fangen nachts Feuer – sechsstelliger Schaden

Struvenhütten/ Westerborstel (dpa/lno) –

Bei einem Brand eines Kuhstalles in Struvenhütten (Kreis Segeberg) sind eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Bei dem Brand in der Nacht zum Freitag atmete einer der beiden Besitzer beim Versuch, die Tiere aus dem Stall zu retten, Rauchgas ein, der andere knickte um, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Kühe seien demnach nicht verletzt worden. Einsatzkräfte wurden gegen 2.17 Uhr alarmiert. Der Stall sei komplett heruntergebrannt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 250.000 bis 300.000 Euro.

Auch am Donnerstagabend brannte in Westerborstel (Kreis Dithmarschen) der Stall eines Bauernhofs nieder. Dabei wurden nach Polizeiangaben weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Schaden belaufe sich jedoch auf knapp 250.000 Euro. In beiden Fällen sei bislang unklar, was das Feuer auslöste, hieß es weiter. Die Brandermittlungen laufen.