Zwei Stadtbahnen in Hannover entgleisen nach Schneefall

Hannover (dpa) –

In Hannover sind am späten Nachmittag zwei Stadtbahnen der Üstra unabhängig voneinander entgleist. Ursache seien festgedrückter Schnee und Eis im Gleisbereich gewesen, sagte Heiko Rehberg, Sprecher des zuständigen Verkehrsunternehmens Üstra. Zuerst hatte der NDR berichtet.

Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Die Unfälle ereigneten sich in den Stadtteilen Bothfeld und Döhren. Ein Fahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste waren nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen, da die Bahnen ohne Passagiere auf dem Weg zu Betriebshöfen waren. Zuvor hatte die Üstra den Verkehr auf oberirdischen Streckenabschnitten eingestellt.

«Das zeigt, dass es absolut richtig war, nur noch in den Tunnelbereichen Bahnen fahren zu lassen», sagte Rehberg. Im Laufe des Samstags will die Üstra demnach prüfen, ob der Verkehr auf einzelnen oberirdischen Abschnitten schrittweise wieder aufgenommen werden kann.