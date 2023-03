Zwei Spiele Sperre für Hamburgs Handballer Schimmelbauer

Hamburg (dpa/lno) –

Tobias Schimmelbauer vom HSV Hamburg ist für seine Blaue Karte während des Spiels gegen die SG Flensburg-Handewitt von der Spielkommission der Handball-Bundesliga für zwei Begegnungen gesperrt worden. Das teilte der Club des 35-Jährigen am Donnerstag mit. Schimmelbauer wird dem HSVH damit in den Partien gegen den HC Erlangen am 19. März und bei den Rhein-Neckar Löwen am 23. März fehlen. Der HSVH hat das Strafmaß akzeptiert und sieht von einem Einspruch gegen die Entscheidung ab.

Der Abwehrspezialist hatte beim 32:34 in Flensburg am vergangenen Sonntag nach einem überharten Einsteigen gegen den SG-Spieler Magnus Röd zunächst die Rote und dann die Blaue Karte gesehen, die mindestens ein Spiel Sperre nach sich zieht. Die Spielkommission wertete die Aktion als «Schlag mit dem Ellenbogen», der «angesichts der damit in Kauf genommenen Verletzungsgefahr eine weitere Strafe erfordert als die automatische Sperre für ein Spiel», teilte der HSVH mit.